***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01310649Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri647,85 % 0,00221069Bağımsız Denetim Ücreti5.385,89 % 0,01837853Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.498,82 % 0,1245467Fon Yönetim Ücreti55.003,82 % 0,18769221Hisse Senedi Komisyonu4.844,95 % 0,01653266Tahvil Bono Komisyonu42,49 % 0,00014499Gecelik Ters Repo Komisyonu11.937,92 % 0,04073635Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2,2 % 0,00000751Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.000,4 % 0,02730015Türev Araçlar Komisyonu6.343,25 % 0,02164538Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.907,57 % 0,04063278TOPLAM GİDERLER144.456,06 % 0,49293444DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.305.329 % 0,49293444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879774BIST