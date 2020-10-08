Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 13:31
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01310649
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
647,85 % 0,00221069
Bağımsız Denetim Ücreti
5.385,89 % 0,01837853
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.498,82 % 0,1245467
Fon Yönetim Ücreti
55.003,82 % 0,18769221
Hisse Senedi Komisyonu
4.844,95 % 0,01653266
Tahvil Bono Komisyonu
42,49 % 0,00014499
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.937,92 % 0,04073635
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2,2 % 0,00000751
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.000,4 % 0,02730015
Türev Araçlar Komisyonu
6.343,25 % 0,02164538
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.907,57 % 0,04063278
TOPLAM GİDERLER
144.456,06 % 0,49293444
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.305.329 % 0,49293444



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879774


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:191.149
Değişim :  -0,30% |  -3,42
Açılış :  1.157  
Önceki Kapanış :  1.152  
En Yüksek
1.159 En Düşük
1.145
BIST En Aktif Hisseler16:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRZMA 6,05 18.972.777 % 10,00  
DYOBY 13,20 249.944.500 % 10,00  
UTPYA 18,37 10.724.368 % 10,00  
VANGD 11,11 3.063.705 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.033.146 % 10,00  
daha fazla
16:18 Alış Satış %  
Dolar 7,9345 7,9417 % 0,76  
Euro 9,3263 9,3350 % 0,63  
Sterlin 10,2260 10,2772 % 0,69  
Frank 8,5987 8,6505 % 0,43  
Riyal 2,1099 2,1205 % 0,68  
daha fazla
16:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 11,63  
Altın Gr. 484 484 5,91  
Cumhuriyet 3.200 3.249 47,00  
Tam 3.185 3.264 44,35  
Yarım 1.540 1.579 21,45  
Çeyrek 772 790 10,72  
Gümüş.Ons 24,08 24,12 0,30  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,10  
B. Petrol 43,08 43,08 1,09  
Seans Raporu 16:18
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru