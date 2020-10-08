***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00121107Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri463,34 % 0,0001461Bağımsız Denetim Ücreti14.535,91 % 0,0045833Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri247.310,61 % 0,07797928Fon Yönetim Ücreti5.953.192,39 % 1,87709565Hisse Senedi Komisyonu419.011,86 % 0,13211825Tahvil Bono Komisyonu639,18 % 0,00020154Gecelik Ters Repo Komisyonu85.490,76 % 0,02695601Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.517,44 % 0,00110908Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar61.202,3 % 0,01929764Türev Araçlar Komisyonu186.961,13 % 0,05895054Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler99.174,91 % 0,03127075TOPLAM GİDERLER7.075.340,73 % 2,23091922DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ317.149.123 % 2,23091922http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879775BIST