***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00149132Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00013929Bağımsız Denetim Ücreti14.535,91 % 0,0056439Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri215.753,04 % 0,08377106Fon Yönetim Ücreti1.933.810,09 % 0,75084609Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00039794Türev Araçlar Komisyonu35,77 % 0,00001389Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.808,27 % 0,0150682TOPLAM GİDERLER2.208.167,63 % 0,85737169DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ257.550.798 % 0,85737169http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879776BIST