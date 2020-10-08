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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 13:31
GÜNCEL HABERLER



Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00136365
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00012737
Bağımsız Denetim Ücreti
5.213,92 % 0,00185112
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
211.080,6 % 0,07494097
Fon Yönetim Ücreti
2.114.841,45 % 0,75084244
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
101.747,36 % 0,03612386
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.155,85 % 0,01567687
TOPLAM GİDERLER
2.481.238,83 % 0,88092628
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
281.662.483 % 0,88092628



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879777


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BIST En Aktif Hisseler16:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 13,20 249.942.230 % 10,00  
UTPYA 18,37 10.724.368 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.946.193 % 10,00  
VANGD 11,11 3.063.705 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.033.146 % 10,00  
daha fazla
16:17 Alış Satış %  
Dolar 7,9355 7,9413 % 0,75  
Euro 9,3249 9,3366 % 0,65  
Sterlin 10,2243 10,2756 % 0,68  
Frank 8,5981 8,6499 % 0,43  
Riyal 2,1097 2,1202 % 0,67  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.899 11,17  
Altın Gr. 484 484 5,69  
Cumhuriyet 3.201 3.250 48,00  
Tam 3.186 3.265 44,63  
Yarım 1.540 1.579 21,59  
Çeyrek 772 790 10,79  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 0,25  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,10  
B. Petrol 42,91 42,91 0,92  
Seans Raporu 16:17
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