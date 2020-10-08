***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 13:31
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00136365
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00012737
Bağımsız Denetim Ücreti
5.213,92 % 0,00185112
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
211.080,6 % 0,07494097
Fon Yönetim Ücreti
2.114.841,45 % 0,75084244
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
101.747,36 % 0,03612386
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.155,85 % 0,01567687
TOPLAM GİDERLER
2.481.238,83 % 0,88092628
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
281.662.483 % 0,88092628
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879777
BIST
16:191.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
16:197,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0592
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
16:199,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0586
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
16:19484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,90
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,55
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler16:17
|DYOBY
|13,20
|249.942.230
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.724.368
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.946.193
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.063.705
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.033.146
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|645.385
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.850.590
|% -9,92
|
|PETKM
|4,47
|1.111.520.383
|% 1,59
|
|SISE
|6,73
|999.013.921
|% 0,60
|
|ASELS
|18,13
|916.721.127
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,80
|888.924.300
|% 1,93
|
|GARAN
|6,99
|597.943.702
|% -0,29
|
|PETKM
|4,47
|1.111.520.383
|% 1,59
|
|IHLAS
|1,14
|243.162.074
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,28
|234.273.307
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,68
|291.485.981
|% 0,00
|
|YGYO
|1,14
|196.763.510
|% 3,64
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9355
|7,9413
|% 0,75
|
|Euro
|9,3249
|9,3366
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,2243
|10,2756
|% 0,68
|
|Frank
|8,5981
|8,6499
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1097
|2,1202
|% 0,67
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|11,17
|
|Altın Gr.
|484
|484
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|48,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|44,63
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|21,59
|
|Çeyrek
|772
|790
|10,79
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|0,92
|