***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00136365Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00012737Bağımsız Denetim Ücreti5.213,92 % 0,00185112Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri211.080,6 % 0,07494097Fon Yönetim Ücreti2.114.841,45 % 0,75084244Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar101.747,36 % 0,03612386Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.155,85 % 0,01567687TOPLAM GİDERLER2.481.238,83 % 0,88092628DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ281.662.483 % 0,88092628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879777BIST