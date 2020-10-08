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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 11:25
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No) % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00093828
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,34 % 0,00011319
Bağımsız Denetim Ücreti
14.535,91 % 0,00355093
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
312.335,38 % 0,07629931
Fon Yönetim Ücreti
7.683.999,07 % 1,87709707
Hisse Senedi Komisyonu
458.392,62 % 0,11197912
Tahvil Bono Komisyonu
1.026,59 % 0,00025078
Gecelik Ters Repo Komisyonu
198.376,03 % 0,04846058
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.319,3 % 0,00203229
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
67.948,46 % 0,01659889
Türev Araçlar Komisyonu
232.047,96 % 0,05668618
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
185.664,13 % 0,04535524
TOPLAM GİDERLER
9.166.949,69 % 2,23936186
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
409.355.445 % 2,23936186



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879699


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 18,37 9.309.191 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.866.599 % 10,00  
IDGYO 8,03 1.999.460 % 10,00  
VANGD 11,11 3.001.211 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
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15:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9193 7,9256 % 0,56  
Euro 9,3286 9,3351 % 0,63  
Sterlin 10,1984 10,2495 % 0,42  
Frank 8,5941 8,6459 % 0,38  
Riyal 2,1065 2,1171 % 0,52  
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15:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.892 4,17  
Altın Gr. 481 481 2,89  
Cumhuriyet 3.186 3.235 33,00  
Tam 3.172 3.250 30,25  
Yarım 1.533 1.572 14,63  
Çeyrek 769 786 7,32  
Gümüş.Ons 23,90 23,94 0,11  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,06  
B. Petrol 42,83 42,83 0,84  
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