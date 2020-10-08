***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 11:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No) % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00093828
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,34 % 0,00011319
Bağımsız Denetim Ücreti
14.535,91 % 0,00355093
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
312.335,38 % 0,07629931
Fon Yönetim Ücreti
7.683.999,07 % 1,87709707
Hisse Senedi Komisyonu
458.392,62 % 0,11197912
Tahvil Bono Komisyonu
1.026,59 % 0,00025078
Gecelik Ters Repo Komisyonu
198.376,03 % 0,04846058
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.319,3 % 0,00203229
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
67.948,46 % 0,01659889
Türev Araçlar Komisyonu
232.047,96 % 0,05668618
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
185.664,13 % 0,04535524
TOPLAM GİDERLER
9.166.949,69 % 2,23936186
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
409.355.445 % 2,23936186
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879699
BIST
15:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:057,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:059,3351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0587
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:05481,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,40
|Açılış
|: 481,96
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:05
|UTPYA
|18,37
|9.309.191
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.866.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.460
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|629.979
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.202.643
|% -9,92
|
|SISE
|6,73
|904.142.364
|% 0,60
|
|PETKM
|4,51
|828.961.425
|% 2,50
|
|ASELS
|18,14
|805.451.331
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,00
|627.104.600
|% 2,18
|
|TKNSA
|9,43
|565.991.345
|% -3,18
|
|IHLAS
|1,13
|228.065.822
|% 4,63
|
|PETKM
|4,51
|828.961.425
|% 2,50
|
|YYAPI
|1,27
|217.237.045
|% 1,60
|
|YGYO
|1,13
|182.958.630
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,70
|236.144.375
|% 1,19
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9193
|7,9256
|% 0,56
|
|Euro
|9,3286
|9,3351
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,1984
|10,2495
|% 0,42
|
|Frank
|8,5941
|8,6459
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1065
|2,1171
|% 0,52
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,17
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.172
|3.250
|30,25
|
|Yarım
|1.533
|1.572
|14,63
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|0,84
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:16TKNSA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 055, 035 adet işlem
-
15:14PEKGY
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 799, 743 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TTKOM, MGROS
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, PETKM, TKFEN
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 64 kaybederek (% -0.25 ) 1, 050