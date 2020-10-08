***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No) % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00093828Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri463,34 % 0,00011319Bağımsız Denetim Ücreti14.535,91 % 0,00355093Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri312.335,38 % 0,07629931Fon Yönetim Ücreti7.683.999,07 % 1,87709707Hisse Senedi Komisyonu458.392,62 % 0,11197912Tahvil Bono Komisyonu1.026,59 % 0,00025078Gecelik Ters Repo Komisyonu198.376,03 % 0,04846058Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.319,3 % 0,00203229Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar67.948,46 % 0,01659889Türev Araçlar Komisyonu232.047,96 % 0,05668618Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler185.664,13 % 0,04535524TOPLAM GİDERLER9.166.949,69 % 2,23936186DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ409.355.445 % 2,23936186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879699BIST