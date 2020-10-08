***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00073325Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00006849Bağımsız Denetim Ücreti15.876,59 % 0,00303093Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri389.788,62 % 0,07441282Fon Yönetim Ücreti4.044.947,04 % 0,77220298Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.845,25 % 0,00073408Türev Araçlar Komisyonu43,42 % 0,00000829Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.870,73 % 0,01429324TOPLAM GİDERLER4.533.571,3 % 0,86548408DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ523.819.144 % 0,86548408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879791BIST