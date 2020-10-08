***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 14:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00073325
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00006849
Bağımsız Denetim Ücreti
15.876,59 % 0,00303093
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
389.788,62 % 0,07441282
Fon Yönetim Ücreti
4.044.947,04 % 0,77220298
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.845,25 % 0,00073408
Türev Araçlar Komisyonu
43,42 % 0,00000829
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.870,73 % 0,01429324
TOPLAM GİDERLER
4.533.571,3 % 0,86548408
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
523.819.144 % 0,86548408
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879791
BIST
15:201.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:207,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0431
|Açılış
|: 7,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:209,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0547
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:20482,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,08
|Açılış
|: 482,64
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:20
|UTPYA
|18,37
|9.812.904
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.877.120
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|632.730
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.303.836
|% -9,92
|
|PETKM
|4,52
|964.972.813
|% 2,73
|
|SISE
|6,74
|918.351.646
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|820.124.440
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,95
|688.092.062
|% 2,12
|
|TKNSA
|9,39
|568.440.758
|% -3,59
|
|PETKM
|4,52
|964.972.813
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,13
|228.584.294
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,28
|221.140.370
|% 2,40
|
|YGYO
|1,14
|185.288.880
|% 3,64
|
|SKBNK
|1,70
|236.802.713
|% 1,19
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9205
|7,9249
|% 0,55
|
|Euro
|9,3238
|9,3311
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,2097
|10,2609
|% 0,53
|
|Frank
|8,5995
|8,6513
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1060
|2,1165
|% 0,49
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,63
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.174
|3.253
|33,23
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|16,07
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,17
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,77
|