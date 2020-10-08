***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 14:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00015757
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00001472
Bağımsız Denetim Ücreti
52.080,78 % 0,00213663
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.724.049,57 % 0,07072972
Fon Yönetim Ücreti
25.648.117,83 % 1,05222278
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.334,96 % 0,00046502
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.867.787,15 % 0,0766266
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
116.275,84 % 0,00477026
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00004205
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.531.825,45 % 0,06284366
TOPLAM GİDERLER
30.956.696,13 % 1,27000901
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.437.517.834 % 1,27000901
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879792
BIST