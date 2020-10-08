***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00015757Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00001472Bağımsız Denetim Ücreti52.080,78 % 0,00213663Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.724.049,57 % 0,07072972Fon Yönetim Ücreti25.648.117,83 % 1,05222278Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.334,96 % 0,00046502Gecelik Ters Repo Komisyonu1.867.787,15 % 0,0766266Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu116.275,84 % 0,00477026Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00004205Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.531.825,45 % 0,06284366TOPLAM GİDERLER30.956.696,13 % 1,27000901DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.437.517.834 % 1,27000901http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879792BIST