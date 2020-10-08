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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 14:07
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,0084885
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
647,85 % 0,00143177
Bağımsız Denetim Ücreti
7.832,51 % 0,01731008
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
65.297,9 % 0,14431029
Fon Yönetim Ücreti
743.955,63 % 1,64416392
Hisse Senedi Komisyonu
502.142,44 % 1,10974962
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.688,78 % 0,0147824
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.158,55 % 0,00256043
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
188.589,84 % 0,41678912
Türev Araçlar Komisyonu
1.183,91 % 0,00261648
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.217,75 % 0,03363168
TOPLAM GİDERLER
1.536.556,06 % 3,39583428
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.248.264 % 3,39583428



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879793


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRZMA 6,05 18.887.932 % 10,00  
UTPYA 18,37 9.816.431 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.000.584 % 10,00  
VANGD 11,11 3.001.222 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
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15:21 Alış Satış %  
Dolar 7,9197 7,9236 % 0,53  
Euro 9,3229 9,3295 % 0,57  
Sterlin 10,2011 10,2523 % 0,45  
Frank 8,5985 8,6503 % 0,43  
Riyal 2,1055 2,1161 % 0,47  
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15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.898 11,06  
Altın Gr. 483 483 4,08  
Cumhuriyet 3.193 3.242 40,00  
Tam 3.177 3.255 35,36  
Yarım 1.535 1.575 17,10  
Çeyrek 770 787 8,55  
Gümüş.Ons 23,99 24,04 0,21  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,10  
B. Petrol 42,86 42,86 0,87  
Seans Raporu 15:21
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