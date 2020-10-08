***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,0084885Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri647,85 % 0,00143177Bağımsız Denetim Ücreti7.832,51 % 0,01731008Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.297,9 % 0,14431029Fon Yönetim Ücreti743.955,63 % 1,64416392Hisse Senedi Komisyonu502.142,44 % 1,10974962Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.688,78 % 0,0147824Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.158,55 % 0,00256043Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar188.589,84 % 0,41678912Türev Araçlar Komisyonu1.183,91 % 0,00261648Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.217,75 % 0,03363168TOPLAM GİDERLER1.536.556,06 % 3,39583428DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.248.264 % 3,39583428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879793BIST