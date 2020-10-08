***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 14:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,0084885
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
647,85 % 0,00143177
Bağımsız Denetim Ücreti
7.832,51 % 0,01731008
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
65.297,9 % 0,14431029
Fon Yönetim Ücreti
743.955,63 % 1,64416392
Hisse Senedi Komisyonu
502.142,44 % 1,10974962
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.688,78 % 0,0147824
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.158,55 % 0,00256043
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
188.589,84 % 0,41678912
Türev Araçlar Komisyonu
1.183,91 % 0,00261648
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.217,75 % 0,03363168
TOPLAM GİDERLER
1.536.556,06 % 3,39583428
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.248.264 % 3,39583428
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879793
BIST
15:211.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:217,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0418
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:219,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:21483,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,75
|Açılış
|: 483,31
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,45
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:21
|PRZMA
|6,05
|18.887.932
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|9.816.431
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.222
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|632.730
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.329.508
|% -9,92
|
|PETKM
|4,52
|970.389.675
|% 2,73
|
|SISE
|6,74
|920.241.853
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|822.763.875
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,85
|691.946.843
|% 1,99
|
|TKNSA
|9,38
|569.310.077
|% -3,70
|
|PETKM
|4,52
|970.389.675
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,13
|228.902.722
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,31
|224.475.576
|% 4,80
|
|YGYO
|1,16
|188.739.024
|% 5,45
|
|SKBNK
|1,70
|239.261.764
|% 1,19
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9197
|7,9236
|% 0,53
|
|Euro
|9,3229
|9,3295
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,2011
|10,2523
|% 0,45
|
|Frank
|8,5985
|8,6503
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1055
|2,1161
|% 0,47
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|11,06
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.193
|3.242
|40,00
|
|Tam
|3.177
|3.255
|35,36
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,55
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,10
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|0,87
|