***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00125758Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00011746Bağımsız Denetim Ücreti15.318,35 % 0,00501551Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri238.764,41 % 0,07817587Fon Yönetim Ücreti4.360.332,26 % 1,4276531Hisse Senedi Komisyonu268.356,03 % 0,08786471Tahvil Bono Komisyonu124,17 % 0,00004066Gecelik Ters Repo Komisyonu131.259,37 % 0,04297674Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.122,89 % 0,00134991Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar70.868,33 % 0,0232036Türev Araçlar Komisyonu73.931,68 % 0,02420659Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler126.771,1 % 0,04150719TOPLAM GİDERLER5.294.048,24 % 1,73336891DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ305.419.592 % 1,73336891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879794BIST