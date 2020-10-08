***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00360796Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00033699Bağımsız Denetim Ücreti11.184,21 % 0,01050591Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri100.576,47 % 0,09447673Fon Yönetim Ücreti1.519.827,54 % 1,42765334Hisse Senedi Komisyonu86.201,28 % 0,08097336Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu39.529,19 % 0,03713183Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu957,52 % 0,00089945Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar80.405,96 % 0,07552952Türev Araçlar Komisyonu34.331,19 % 0,03224908Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.587,32 % 0,03718644TOPLAM GİDERLER1.916.800,33 % 1,80055061DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ106.456.343 % 1,80055061http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879795BIST