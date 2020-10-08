***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,01152727Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00215335Bağımsız Denetim Ücreti5.385,89 % 0,03232815Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.604,23 % 0,09366249Fon Yönetim Ücreti228.260,33 % 1,37010476Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.125,38 % 0,00675496Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00615184Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.088,05 % 0,02453802TOPLAM GİDERLER257.767,98 % 1,54722083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.660.064 % 1,54722083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879796BIST