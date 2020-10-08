***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01004835Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00093854Bağımsız Denetim Ücreti5.385,89 % 0,01409026Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.847,63 % 0,12256013Fon Yönetim Ücreti71.743,8 % 0,18769209Hisse Senedi Komisyonu10.068,2 % 0,02633986Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.037,75 % 0,00533105Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu37,42 % 0,0000979Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.597,06 % 0,03033957Türev Araçlar Komisyonu3.872,26 % 0,01013039Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.986,8 % 0,02089462TOPLAM GİDERLER163.776,46 % 0,42846274DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.224.201 % 0,42846274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879797BIST