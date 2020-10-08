***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 13:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 3. dönem
Gider Tutarı (TL) 879773
BIST
14:571.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,47
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
14:577,9282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
14:579,3377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0613
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
14:57482,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,52
|Açılış
|: 482,08
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler14:57
|DOBUR
|24,24
|336.107
|% 9,98
|
|EMNIS
|70,60
|4.696.736
|% 9,97
|
|COSMO
|13,60
|2.923.497
|% 9,94
|
|KERVN
|1,66
|3.369.667
|% 9,93
|
|ATSYH
|4,00
|1.255.316
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,55
|1.714.148
|% -9,88
|
|DARDL
|24,50
|2.427.645
|% -7,55
|
|KENT
|275,00
|8.435.768
|% -6,78
|
|METUR
|9,61
|4.991.916
|% -5,78
|
|KNFRT
|17,38
|6.896.418
|% -4,14
|
|SISE
|6,72
|897.524.873
|% 0,45
|
|ASELS
|18,10
|770.869.308
|% -2,48
|
|PETKM
|4,48
|679.703.078
|% 1,82
|
|TKNSA
|9,35
|560.815.117
|% -4,00
|
|TUPRS
|81,85
|546.075.134
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,13
|227.180.792
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,24
|211.303.355
|% -0,80
|
|YGYO
|1,11
|179.185.087
|% 0,91
|
|PETKM
|4,48
|679.703.078
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,69
|235.163.079
|% 0,60
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9243
|7,9282
|% 0,59
|
|Euro
|9,3287
|9,3377
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,1991
|10,2502
|% 0,43
|
|Frank
|8,5990
|8,6508
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% 0,52
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,46
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.172
|3.250
|30,38
|
|Yarım
|1.533
|1.572
|14,69
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,79
|