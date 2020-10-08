***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00067783Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00006331Bağımsız Denetim Ücreti14.572,32 % 0,00257168Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri588.604,48 % 0,1038751Fon Yönetim Ücreti8.291.609,71 % 1,46327771Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.015,12 % 0,00176744Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.135,85 % 0,00037693Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar440.392,12 % 0,07771904Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler202.047,12 % 0,03565665TOPLAM GİDERLER9.553.576,37 % 1,6859857DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ566.646.347 % 1,6859857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879888BIST