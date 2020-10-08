***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01163956Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00108717Bağımsız Denetim Ücreti5.821,49 % 0,0176416Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.403,09 % 0,08304304Fon Yönetim Ücreti433.125,92 % 1,31255617Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.461,64 % 0,00442939Gecelik Ters Repo Komisyonu2.284,28 % 0,00692234Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu80,55 % 0,0002441Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00310588Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.572,29 % 0,03506897TOPLAM GİDERLER486.973,81 % 1,47573823DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.998.658 % 1,47573823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879889BIST