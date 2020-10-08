***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00023493Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00002194Bağımsız Denetim Ücreti49.844,45 % 0,00304872Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.165.280,59 % 0,07127399Fon Yönetim Ücreti17.203.113,38 % 1,05222256Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.419,83 % 0,00039267Gecelik Ters Repo Komisyonu1.203.224,4 % 0,07359481Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu181.172,98 % 0,01108138Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00006269Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler958.622,28 % 0,0586338TOPLAM GİDERLER20.772.902,46 % 1,27056749DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.634.931.049 % 1,27056749http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879890BIST