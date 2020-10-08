***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00049801Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00004652Bağımsız Denetim Ücreti34.243,17 % 0,00443998Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri604.115,95 % 0,07832978Fon Yönetim Ücreti13.906.368,6 % 1,80310221Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20.454,14 % 0,00265209Gecelik Ters Repo Komisyonu99.727,76 % 0,01293072Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.517,51 % 0,00045608Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00013289Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler183.943,92 % 0,0238502TOPLAM GİDERLER14.857.595,6 % 1,92643847DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ771.246.830 % 1,92643847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879891BIST