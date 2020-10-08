***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,00413613Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00077265Bağımsız Denetim Ücreti7.832,51 % 0,01686909Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.707,47 % 0,07044297Fon Yönetim Ücreti715.043,89 % 1,5400095Hisse Senedi Komisyonu21.471,14 % 0,04624298Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.431,54 % 0,00954433Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu463,83 % 0,00099896Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00220736Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.281,64 % 0,02860503TOPLAM GİDERLER798.536,12 % 1,71982899DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.431.135 % 1,71982899http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879892BIST