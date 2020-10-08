***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,00303664Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00056726Bağımsız Denetim Ücreti7.832,51 % 0,01238486Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.813,53 % 0,06769728Fon Yönetim Ücreti1.519.909,93 % 2,40330014Hisse Senedi Komisyonu93.278,43 % 0,14749299Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.194,83 % 0,01137655Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu443,47 % 0,00070122Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00162058Türev Araçlar Komisyonu4.153,17 % 0,00656704Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.306,86 % 0,03052824TOPLAM GİDERLER1.698.236,83 % 2,68527282DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.242.618 % 2,68527282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879893BIST