***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 3. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00945911Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00088351Bağımsız Denetim Ücreti7.832,51 % 0,01928938Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.218,26 % 0,06949402Fon Yönetim Ücreti457.301,42 % 1,12621099Hisse Senedi Komisyonu22.604,49 % 0,05566881Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.034,59 % 0,01978704Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu181,29 % 0,00044647Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00252405Türev Araçlar Komisyonu26.834,45 % 0,06608607Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.129,62 % 0,02740928TOPLAM GİDERLER567.361,18 % 1,39725872DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ40.605.306 % 1,39725872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879894BIST