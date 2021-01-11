***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01255042Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00117224Bağımsız Denetim Ücreti12.608,3 % 0,04119855Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.191,14 % 0,10845449Fon Yönetim Ücreti495.345,52 % 1,61857785Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.591,59 % 0,00520064Gecelik Ters Repo Komisyonu2.809,42 % 0,00917999Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu90,84 % 0,00029683Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00422497Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.165,56 % 0,04628701TOPLAM GİDERLER565.295,02 % 1,84714298DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.603.750 % 1,84714298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899415BIST