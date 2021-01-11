***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,00425337Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00079455Bağımsız Denetim Ücreti16.148,3 % 0,03576493Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.999,67 % 0,0952348Fon Yönetim Ücreti928.801,22 % 2,05709016Hisse Senedi Komisyonu28.194,74 % 0,06244514Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.720,81 % 0,01267033Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu919,16 % 0,00203574Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00286371Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.113,49 % 0,03790261TOPLAM GİDERLER1.043.469,59 % 2,31105534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.151.216 % 2,31105534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899417BIST