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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 09:44



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,00425337
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00079455
Bağımsız Denetim Ücreti
16.148,3 % 0,03576493
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.999,67 % 0,0952348
Fon Yönetim Ücreti
928.801,22 % 2,05709016
Hisse Senedi Komisyonu
28.194,74 % 0,06244514
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.720,81 % 0,01267033
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
919,16 % 0,00203574
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00286371
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.113,49 % 0,03790261
TOPLAM GİDERLER
1.043.469,59 % 2,31105534
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.151.216 % 2,31105534



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899417


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMTS 15,83 104.021.335 % 1,79  
EGEEN 1.795,50 530.560.090 % 0,00  
KOZAL 119,00 2.597.122.150 % 0,00  
IDGYO 8,09 6.048.739 % 0,00  
AVHOL 5,91 2.457.565 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4563 7,4599 % 1,18  
Euro 9,0867 9,1026 % 0,85  
Sterlin 10,0424 10,0927 % 0,72  
Frank 8,3649 8,4153 % 0,83  
Riyal 1,9820 1,9919 % 1,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.845 -3,61  
Altın Gr. 443 443 4,51  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 24,82 24,87 -0,46  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 -0,04  
B. Petrol 55,12 55,12 -0,87  
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