***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,00319715Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00059724Bağımsız Denetim Ücreti16.148,3 % 0,02688357Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.525,8 % 0,09077415Fon Yönetim Ücreti1.928.314,19 % 3,21024321Hisse Senedi Komisyonu122.559,12 % 0,20403552Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.581,17 % 0,01428587Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu988,36 % 0,00164541Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00215258Türev Araçlar Komisyonu6.018,67 % 0,01001984Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.176,36 % 0,04191342TOPLAM GİDERLER2.165.884,17 % 3,60574796DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.067.542 % 3,60574796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899418BIST