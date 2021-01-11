***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 09:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01033156
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00096499
Bağımsız Denetim Ücreti
16.148,3 % 0,043437
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.650,49 % 0,09320567
Fon Yönetim Ücreti
559.264,34 % 1,50435419
Hisse Senedi Komisyonu
30.873,71 % 0,08304659
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.217,45 % 0,02479384
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
215,32 % 0,00057919
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00347802
Türev Araçlar Komisyonu
34.715,53 % 0,09338062
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.502,25 % 0,03362956
TOPLAM GİDERLER
703.080,04 % 1,89120122
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.176.374 % 1,89120122
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899420
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
0
En Düşük
0
18:057,4677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0945
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4970
En Düşük
7,3310
18:059,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0774
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,1297
En Düşük
8,9378
18:05443,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,88
|Açılış
|: 443,00
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
443,72
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMTS
|15,83
|104.021.335
|% 1,79
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|IPEKE
|13,57
|717.638.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 0,00
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4547
|7,4677
|% 1,28
|
|Euro
|9,0856
|9,1030
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,0482
|10,0986
|% 0,78
|
|Frank
|8,3706
|8,4210
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9832
|1,9932
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,87
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,23
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|-0,68
|