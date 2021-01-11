***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01033156Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00096499Bağımsız Denetim Ücreti16.148,3 % 0,043437Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.650,49 % 0,09320567Fon Yönetim Ücreti559.264,34 % 1,50435419Hisse Senedi Komisyonu30.873,71 % 0,08304659Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.217,45 % 0,02479384Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu215,32 % 0,00057919Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00347802Türev Araçlar Komisyonu34.715,53 % 0,09338062Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.502,25 % 0,03362956TOPLAM GİDERLER703.080,04 % 1,89120122DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.176.374 % 1,89120122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899420BIST