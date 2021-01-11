***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 09:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00078474
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,0000733
Bağımsız Denetim Ücreti
30.308,3 % 0,00619233
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
494.019,85 % 0,10093381
Fon Yönetim Ücreti
5.020.788,36 % 1,02580351
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.113,35 % 0,0008404
Türev Araçlar Komisyonu
43,42 % 0,00000887
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
89.175,97 % 0,01821965
TOPLAM GİDERLER
5.642.648,9 % 1,15285661
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
489.449.324 % 1,15285661
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899421
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
0
En Düşük
0
18:057,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0867
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4970
En Düşük
7,3310
18:059,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0770
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,1297
En Düşük
8,9378
18:05442,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,51
|Açılış
|: 442,63
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
443,72
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMTS
|15,83
|104.021.335
|% 1,79
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 0,00
|
|IDGYO
|8,09
|6.048.739
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 0,00
|
|IDGYO
|8,09
|6.048.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 0,00
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4563
|7,4599
|% 1,18
|
|Euro
|9,0867
|9,1026
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,0424
|10,0927
|% 0,72
|
|Frank
|8,3649
|8,4153
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9820
|1,9919
|% 1,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-3,61
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,51
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,87
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,87
|