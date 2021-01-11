***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00078474Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,0000733Bağımsız Denetim Ücreti30.308,3 % 0,00619233Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri494.019,85 % 0,10093381Fon Yönetim Ücreti5.020.788,36 % 1,02580351Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.113,35 % 0,0008404Türev Araçlar Komisyonu43,42 % 0,00000887Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler89.175,97 % 0,01821965TOPLAM GİDERLER5.642.648,9 % 1,15285661DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ489.449.324 % 1,15285661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899421BIST