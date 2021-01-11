***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00026933Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00002516Bağımsız Denetim Ücreti72.375,3 % 0,00507512Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.386.016,99 % 0,0971907Fon Yönetim Ücreti20.043.877,38 % 1,40552274Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.467,65 % 0,00045353Gecelik Ters Repo Komisyonu1.428.184,03 % 0,10014755Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu227.017,72 % 0,015919Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00009067Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.157.723,79 % 0,08118225TOPLAM GİDERLER24.327.155,51 % 1,70587604DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.426.079.909 % 1,70587604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899416BIST