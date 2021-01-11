***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 09:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00026933
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00002516
Bağımsız Denetim Ücreti
72.375,3 % 0,00507512
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.386.016,99 % 0,0971907
Fon Yönetim Ücreti
20.043.877,38 % 1,40552274
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.467,65 % 0,00045353
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.428.184,03 % 0,10014755
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
227.017,72 % 0,015919
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00009067
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.157.723,79 % 0,08118225
TOPLAM GİDERLER
24.327.155,51 % 1,70587604
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.426.079.909 % 1,70587604
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899416
BIST