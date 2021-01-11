***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00055466Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00005181Bağımsız Denetim Ücreti27.948,3 % 0,00403595Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.007.267,97 % 0,14545714Fon Yönetim Ücreti13.535.267,53 % 1,95459536Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu10.569,09 % 0,00152626Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.318,54 % 0,00033481Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar440.660,22 % 0,06363468Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler274.506,77 % 0,03964086TOPLAM GİDERLER15.302.738,07 % 2,20983152DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ692.484.379 % 2,20983152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899419BIST