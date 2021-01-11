***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 09:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00055466
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00005181
Bağımsız Denetim Ücreti
27.948,3 % 0,00403595
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.007.267,97 % 0,14545714
Fon Yönetim Ücreti
13.535.267,53 % 1,95459536
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.569,09 % 0,00152626
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.318,54 % 0,00033481
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
440.660,22 % 0,06363468
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
274.506,77 % 0,03964086
TOPLAM GİDERLER
15.302.738,07 % 2,20983152
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
692.484.379 % 2,20983152
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899419
BIST
11:291.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:297,4445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0713
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:299,0865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0609
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:29443,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,17
|Açılış
|: 443,29
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:29
|YAPRK
|88,55
|15.552.615
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.853.692
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|760.091.910
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|517.731.668
|% 1,90
|
|KOZAL
|117,90
|488.561.387
|% -0,92
|
|PETKM
|5,32
|457.421.504
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|420.873.487
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|760.091.910
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|420.873.487
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,78
|253.623.126
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|457.421.504
|% 1,14
|
|ODAS
|3,97
|255.554.551
|% 0,00
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4400
|7,4445
|% 0,97
|
|Euro
|9,0779
|9,0865
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,0173
|10,0675
|% 0,47
|
|Frank
|8,3585
|8,4088
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9787
|1,9887
|% 0,99
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,98
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|-0,55
|