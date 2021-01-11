***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00055997Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,0000523Bağımsız Denetim Ücreti51.548,3 % 0,00751535Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri721.586,53 % 0,10520176Fon Yönetim Ücreti16.520.222,75 % 2,40852135Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu22.682,72 % 0,00330697Gecelik Ters Repo Komisyonu125.490,04 % 0,01829548Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.620,01 % 0,00067356Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00018851Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler221.780,21 % 0,03233385TOPLAM GİDERLER17.673.423,21 % 2,5766491DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ685.907.258 % 2,5766491http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899574BIST