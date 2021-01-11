***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00055997
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,0000523
Bağımsız Denetim Ücreti
51.548,3 % 0,00751535
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
721.586,53 % 0,10520176
Fon Yönetim Ücreti
16.520.222,75 % 2,40852135
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
22.682,72 % 0,00330697
Gecelik Ters Repo Komisyonu
125.490,04 % 0,01829548
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.620,01 % 0,00067356
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00018851
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
221.780,21 % 0,03233385
TOPLAM GİDERLER
17.673.423,21 % 2,5766491
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
685.907.258 % 2,5766491
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899574
BIST
11:211.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,28
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.549
En Düşük
1.537
11:217,4473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0741
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:219,0859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0603
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:21444,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,01
|Açılış
|: 444,12
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:20
|KONYA
|1.324,40
|41.783.499
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|CMBTN
|419,30
|17.470.508
|% 9,99
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,57
|721.433.263
|% 1,18
|
|TCELL
|17,18
|512.980.550
|% 1,96
|
|KOZAL
|118,00
|482.411.419
|% -0,84
|
|PETKM
|5,33
|435.874.057
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|405.032.904
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|721.433.263
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,65
|405.032.904
|% 2,48
|
|PETKM
|5,33
|435.874.057
|% 1,33
|
|OZGYO
|2,73
|215.926.803
|% 7,48
|
|DOHOL
|3,44
|213.064.530
|% 1,47
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4409
|7,4425
|% 0,94
|
|Euro
|9,0745
|9,0865
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,0307
|10,0810
|% 0,60
|
|Frank
|8,3669
|8,4173
|% 0,86
|
|Riyal
|1,9812
|1,9911
|% 1,11
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|4,55
|
|Altın Gr.
|445
|445
|6,52
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|55,17
|55,17
|-0,82
|