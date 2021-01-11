***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00016297Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00001522Bağımsız Denetim Ücreti75.148,3 % 0,00318858Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.271.514,96 % 0,09638154Fon Yönetim Ücreti33.125.279,71 % 1,4055226Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.879,34 % 0,00050405Gecelik Ters Repo Komisyonu2.522.371,07 % 0,1070255Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu159.584,76 % 0,00677126Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00005486Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.074.560,9 % 0,08802468TOPLAM GİDERLER40.245.831,69 % 1,70765127DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.356.794.525 % 1,70765127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899575BIST