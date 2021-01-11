***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00016297
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00001522
Bağımsız Denetim Ücreti
75.148,3 % 0,00318858
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.271.514,96 % 0,09638154
Fon Yönetim Ücreti
33.125.279,71 % 1,4055226
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11.879,34 % 0,00050405
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.522.371,07 % 0,1070255
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
159.584,76 % 0,00677126
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00005486
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.074.560,9 % 0,08802468
TOPLAM GİDERLER
40.245.831,69 % 1,70765127
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.356.794.525 % 1,70765127
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899575
BIST
11:211.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.549
En Düşük
1.537
11:217,4473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0741
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:219,0859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0603
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:21444,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,01
|Açılış
|: 444,12
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:19
|KONYA
|1.324,40
|41.640.464
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|TLMAN
|41,18
|51.549.826
|% 9,99
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,57
|703.873.847
|% 1,18
|
|TCELL
|17,15
|499.845.670
|% 1,78
|
|KOZAL
|117,80
|475.631.136
|% -1,01
|
|PETKM
|5,33
|425.351.896
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|400.019.813
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,57
|703.873.847
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,64
|400.019.813
|% 1,86
|
|PETKM
|5,33
|425.351.896
|% 1,33
|
|OZGYO
|2,69
|207.485.471
|% 5,91
|
|ODAS
|3,99
|237.085.763
|% 0,50
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4409
|7,4425
|% 0,94
|
|Euro
|9,0745
|9,0865
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,0315
|10,0818
|% 0,61
|
|Frank
|8,3663
|8,4167
|% 0,85
|
|Riyal
|1,9806
|1,9905
|% 1,08
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,88
|
|Altın Gr.
|444
|445
|6,43
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|-0,57
|