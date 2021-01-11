***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00484542Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri647,85 % 0,00081728Bağımsız Denetim Ücreti16.148,3 % 0,02037161Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri134.053,86 % 0,1691133Fon Yönetim Ücreti1.740.901,19 % 2,19620347Hisse Senedi Komisyonu653.829,88 % 0,82482766Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13.215,78 % 0,01667214Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.530,67 % 0,00193099Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar188.857,94 % 0,23825043Türev Araçlar Komisyonu1.184,17 % 0,00149387Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.084,34 % 0,03669084TOPLAM GİDERLER2.783.294,88 % 3,511217DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.268.666 % 3,511217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899576BIST