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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 11:32



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00015018
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00001403
Bağımsız Denetim Ücreti
57.448,3 % 0,00224622
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.415.705,04 % 0,09445353
Fon Yönetim Ücreti
39.568.849,55 % 1,54713315
Hisse Senedi Komisyonu
423.872,69 % 0,01657333
Tahvil Bono Komisyonu
12.345,86 % 0,00048272
Gecelik Ters Repo Komisyonu
899.434,54 % 0,03516769
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
100.957,22 % 0,0039474
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.499.630,15 % 0,0586352
Türev Araçlar Komisyonu
1.035.607,94 % 0,04049204
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.212.694,46 % 0,04741608
TOPLAM GİDERLER
47.230.745,4 % 1,84671156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.557.559.410 % 1,84671156



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899577


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.324,40 41.783.499 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
SUMAS 76,45 445.551 % 10,00  
CMBTN 419,30 17.470.508 % 9,99  
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Sterlin 10,0307 10,0810 % 0,60  
Frank 8,3669 8,4173 % 0,86  
Riyal 1,9812 1,9911 % 1,11  
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11:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.852 1.853 4,55  
Altın Gr. 445 445 6,52  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,12  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,01  
B. Petrol 55,17 55,17 -0,82  
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