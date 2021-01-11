***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00015018
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00001403
Bağımsız Denetim Ücreti
57.448,3 % 0,00224622
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.415.705,04 % 0,09445353
Fon Yönetim Ücreti
39.568.849,55 % 1,54713315
Hisse Senedi Komisyonu
423.872,69 % 0,01657333
Tahvil Bono Komisyonu
12.345,86 % 0,00048272
Gecelik Ters Repo Komisyonu
899.434,54 % 0,03516769
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
100.957,22 % 0,0039474
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.499.630,15 % 0,0586352
Türev Araçlar Komisyonu
1.035.607,94 % 0,04049204
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.212.694,46 % 0,04741608
TOPLAM GİDERLER
47.230.745,4 % 1,84671156
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.557.559.410 % 1,84671156
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899577
BIST