***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00015018Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00001403Bağımsız Denetim Ücreti57.448,3 % 0,00224622Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.415.705,04 % 0,09445353Fon Yönetim Ücreti39.568.849,55 % 1,54713315Hisse Senedi Komisyonu423.872,69 % 0,01657333Tahvil Bono Komisyonu12.345,86 % 0,00048272Gecelik Ters Repo Komisyonu899.434,54 % 0,03516769Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu100.957,22 % 0,0039474Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.499.630,15 % 0,0586352Türev Araçlar Komisyonu1.035.607,94 % 0,04049204Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.212.694,46 % 0,04741608TOPLAM GİDERLER47.230.745,4 % 1,84671156DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.557.559.410 % 1,84671156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899577BIST