***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00120055Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00011213Bağımsız Denetim Ücreti27.948,3 % 0,00873577Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri341.235,03 % 0,10665942Fon Yönetim Ücreti6.101.086,49 % 1,90700922Hisse Senedi Komisyonu358.325,27 % 0,1120013Tahvil Bono Komisyonu733,05 % 0,00022913Gecelik Ters Repo Komisyonu175.574,81 % 0,05487921Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.166,14 % 0,00130221Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar71.734,29 % 0,0224219Türev Araçlar Komisyonu123.559,71 % 0,03862091Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler173.653,82 % 0,05427876TOPLAM GİDERLER7.382.216,56 % 2,30745049DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ319.929.575 % 2,30745049http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899578BIST