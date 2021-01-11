***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00374229Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00034954Bağımsız Denetim Ücreti22.048,3 % 0,02148224Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri138.008,95 % 0,13446574Fon Yönetim Ücreti1.957.260,14 % 1,90700993Hisse Senedi Komisyonu121.240,25 % 0,11812756Tahvil Bono Komisyonu152,88 % 0,00014895Gecelik Ters Repo Komisyonu50.228,68 % 0,04893912Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.010,06 % 0,00098413Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar80.674,06 % 0,07860285Türev Araçlar Komisyonu49.429,37 % 0,04816033Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler50.590,69 % 0,04929184TOPLAM GİDERLER2.474.843,03 % 2,41130453DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ102.635.026 % 2,41130453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899579BIST