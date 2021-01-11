***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00374229
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00034954
Bağımsız Denetim Ücreti
22.048,3 % 0,02148224
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
138.008,95 % 0,13446574
Fon Yönetim Ücreti
1.957.260,14 % 1,90700993
Hisse Senedi Komisyonu
121.240,25 % 0,11812756
Tahvil Bono Komisyonu
152,88 % 0,00014895
Gecelik Ters Repo Komisyonu
50.228,68 % 0,04893912
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.010,06 % 0,00098413
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
80.674,06 % 0,07860285
Türev Araçlar Komisyonu
49.429,37 % 0,04816033
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
50.590,69 % 0,04929184
TOPLAM GİDERLER
2.474.843,03 % 2,41130453
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
102.635.026 % 2,41130453
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899579
BIST
11:271.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,21
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:277,4454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0722
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:279,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0619
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:27443,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,05
|Açılış
|: 443,16
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:27
|YAPRK
|88,55
|15.552.615
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.853.692
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,56
|765.818.609
|% 0,79
|
|TCELL
|17,17
|518.987.270
|% 1,90
|
|KOZAL
|117,90
|490.519.547
|% -0,92
|
|PETKM
|5,33
|457.665.268
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|421.463.182
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,56
|765.818.609
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|421.463.182
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,77
|258.974.592
|% 9,06
|
|PETKM
|5,33
|457.665.268
|% 1,33
|
|ODAS
|3,98
|255.928.722
|% 0,25
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4410
|7,4454
|% 0,98
|
|Euro
|9,0806
|9,0875
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,0191
|10,0694
|% 0,49
|
|Frank
|8,3597
|8,4101
|% 0,77
|
|Riyal
|1,9790
|1,9889
|% 1,00
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|5,09
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,02
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|