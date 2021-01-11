***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.920,45 % 0,01252022
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00233884
Bağımsız Denetim Ücreti
11.841,3 % 0,07719842
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.398,84 % 0,11994979
Fon Yönetim Ücreti
280.721,05 % 1,83013876
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.240,93 % 0,00809015
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00842961
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.729,67 % 0,03083471
TOPLAM GİDERLER
320.503,99 % 2,0895005
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.338.785 % 2,0895005
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899580
BIST
11:351.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:357,4463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0731
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:359,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:35443,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,03
|Açılış
|: 443,15
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:35
|YAPRK
|88,55
|16.430.535
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.865.612
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,56
|799.756.421
|% 0,79
|
|TCELL
|17,16
|524.067.808
|% 1,84
|
|KOZAL
|117,70
|495.516.933
|% -1,09
|
|PETKM
|5,32
|467.345.795
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,64
|422.928.264
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,56
|799.756.421
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,64
|422.928.264
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,79
|275.513.024
|% 9,84
|
|PETKM
|5,32
|467.345.795
|% 1,14
|
|DOHOL
|3,44
|221.451.257
|% 1,47
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4425
|7,4463
|% 0,99
|
|Euro
|9,0766
|9,0830
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,0179
|10,0682
|% 0,47
|
|Frank
|8,3565
|8,4068
|% 0,73
|
|Riyal
|1,9790
|1,9889
|% 1,00
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|2,98
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|-0,55
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.28 ) 1, 387
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, EMNIS, TLMAN, YAPRK, BASCM, YESIL, CASA, CMENT, EGGUB, CMBTN
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, DIRIT, BALAT, ATSYH
-
11:49
EGSER, EGEEN, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:49
UMPAS, DIRIT, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında