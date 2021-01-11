***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,45 % 0,01252022Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00233884Bağımsız Denetim Ücreti11.841,3 % 0,07719842Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.398,84 % 0,11994979Fon Yönetim Ücreti280.721,05 % 1,83013876Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.240,93 % 0,00809015Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00842961Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.729,67 % 0,03083471TOPLAM GİDERLER320.503,99 % 2,0895005DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.338.785 % 2,0895005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899580BIST