***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00267706Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00025004Bağımsız Denetim Ücreti16.148,3 % 0,01125516Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri180.397,1 % 0,12573447Fon Yönetim Ücreti1.795.993,84 % 1,25178476Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16.169,53 % 0,01126996Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.007,09 % 0,00070193Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar86.551,45 % 0,06032525Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.424,42 % 0,03166024TOPLAM GİDERLER2.145.891,38 % 1,49565887DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ143.474.653 % 1,49565887http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899588BIST