***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00968073
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00090421
Bağımsız Denetim Ücreti
11.841,3 % 0,02984519
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
67.701,95 % 0,17063817
Fon Yönetim Ücreti
99.472,12 % 0,25071272
Hisse Senedi Komisyonu
14.466,47 % 0,03646175
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.909,16 % 0,00733234
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
68,07 % 0,00017157
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.865,16 % 0,02990533
Türev Araçlar Komisyonu
6.191,74 % 0,01560586
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.688,43 % 0,02693946
TOPLAM GİDERLER
229.404,05 % 0,57819732
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.675.737 % 0,57819732
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899589
BIST
12:011.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
12:017,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0781
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:019,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0550
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:01443,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,38
|Açılış
|: 443,50
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:01
|TURGG
|146,30
|55.917.448
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.958.630
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.082.813
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|904.220.601
|% 0,39
|
|KOZAL
|119,90
|621.146.267
|% 0,76
|
|TCELL
|17,21
|583.262.893
|% 2,14
|
|PETKM
|5,32
|489.987.684
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|458.856.092
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|904.220.601
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|458.856.092
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,75
|341.567.296
|% 8,27
|
|PETKM
|5,32
|489.987.684
|% 1,14
|
|TSKB
|1,85
|160.779.331
|% 0,54
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4513
|% 1,06
|
|Euro
|9,0731
|9,0806
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,0450
|10,0954
|% 0,75
|
|Frank
|8,3707
|8,4212
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9821
|1,9920
|% 1,16
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,15
|
|Altın Gr.
|443
|444
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.929
|3.003
|-20,12
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,73
|
|Çeyrek
|710
|726
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,13
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,54
|