***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00968073Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00090421Bağımsız Denetim Ücreti11.841,3 % 0,02984519Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri67.701,95 % 0,17063817Fon Yönetim Ücreti99.472,12 % 0,25071272Hisse Senedi Komisyonu14.466,47 % 0,03646175Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.909,16 % 0,00733234Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu68,07 % 0,00017157Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.865,16 % 0,02990533Türev Araçlar Komisyonu6.191,74 % 0,01560586Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.688,43 % 0,02693946TOPLAM GİDERLER229.404,05 % 0,57819732DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.675.737 % 0,57819732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899589BIST