***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00122861Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri463,34 % 0,00014821Bağımsız Denetim Ücreti27.948,3 % 0,00893998Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri334.211,82 % 0,10690624Fon Yönetim Ücreti7.838.539,72 % 2,50735844Hisse Senedi Komisyonu489.393,64 % 0,15654514Tahvil Bono Komisyonu872,81 % 0,00027919Gecelik Ters Repo Komisyonu102.819,47 % 0,03288945Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.178,33 % 0,00165642Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar61.470,4 % 0,01966289Türev Araçlar Komisyonu262.330,16 % 0,08391305Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler129.557,61 % 0,04144233TOPLAM GİDERLER9.256.626,5 % 2,96096996DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ312.621.426 % 2,96096996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899591BIST