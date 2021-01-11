***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:52
Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00122861
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
463,34 % 0,00014821
Bağımsız Denetim Ücreti
27.948,3 % 0,00893998
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
334.211,82 % 0,10690624
Fon Yönetim Ücreti
7.838.539,72 % 2,50735844
Hisse Senedi Komisyonu
489.393,64 % 0,15654514
Tahvil Bono Komisyonu
872,81 % 0,00027919
Gecelik Ters Repo Komisyonu
102.819,47 % 0,03288945
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.178,33 % 0,00165642
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
61.470,4 % 0,01966289
Türev Araçlar Komisyonu
262.330,16 % 0,08391305
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
129.557,61 % 0,04144233
TOPLAM GİDERLER
9.256.626,5 % 2,96096996
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
312.621.426 % 2,96096996
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899591
BIST
11:361.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,09
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:367,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0832
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:369,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0698
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:36443,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,66
|Açılış
|: 443,78
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:36
|YAPRK
|88,55
|16.430.535
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.865.612
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,56
|801.780.217
|% 0,79
|
|TCELL
|17,16
|525.014.382
|% 1,84
|
|KOZAL
|117,80
|496.922.488
|% -1,01
|
|PETKM
|5,32
|470.872.301
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,64
|437.898.510
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,56
|801.780.217
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,64
|437.898.510
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,78
|309.959.303
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|470.872.301
|% 1,14
|
|ODAS
|3,97
|266.756.480
|% 0,00
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4511
|7,4564
|% 1,13
|
|Euro
|9,0858
|9,0954
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,0154
|10,0656
|% 0,45
|
|Frank
|8,3544
|8,4047
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9785
|1,9884
|% 0,98
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|5,09
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,02
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|
Seans Raporu
11:36
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-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.28 ) 1, 387
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, EMNIS, TLMAN, YAPRK, BASCM, YESIL, CASA, CMENT, EGGUB, CMBTN
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, DIRIT, BALAT, ATSYH
-
11:49
EGSER, EGEEN, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:49
UMPAS, DIRIT, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında