***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00096211Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri463,34 % 0,00011606Bağımsız Denetim Ücreti27.948,3 % 0,0070008Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri418.091,59 % 0,10472828Fon Yönetim Ücreti10.009.771,54 % 2,50736013Hisse Senedi Komisyonu530.503,29 % 0,13288643Tahvil Bono Komisyonu1.799,41 % 0,00045074Gecelik Ters Repo Komisyonu221.125,24 % 0,05538994Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.570,82 % 0,0026479Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar68.216,56 % 0,01708765Türev Araçlar Komisyonu323.265,12 % 0,08097508Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler221.034,55 % 0,05536722TOPLAM GİDERLER11.836.630,66 % 2,96497234DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ399.215.551 % 2,96497234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899592BIST