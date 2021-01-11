***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00156788Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00014644Bağımsız Denetim Ücreti27.948,3 % 0,01140871Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri277.675,28 % 0,11334914Fon Yönetim Ücreti2.457.042,12 % 1,00298314Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00052781Türev Araçlar Komisyonu35,77 % 0,0000146Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.703,38 % 0,01865646TOPLAM GİDERLER2.813.897,5 % 1,1486542DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ244.973.423 % 1,1486542http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899593BIST