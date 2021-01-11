***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00143874
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
358,75 % 0,00013438
Bağımsız Denetim Ücreti
15.782,5 % 0,00591188
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
270.476,78 % 0,10131643
Fon Yönetim Ücreti
2.677.436,17 % 1,00292626
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
110.754,79 % 0,04148703
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
54.702,04 % 0,02049054
TOPLAM GİDERLER
3.133.351,93 % 1,17370526
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
266.962.416 % 1,17370526
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899594
BIST
11:541.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:547,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0867
|Açılış
|: 56,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 55,9900
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:549,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0743
|Açılış
|: 14,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6900
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:546,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,00
|Açılış
|: 6,00
|
|Önceki Kapanış
|: 6,00
|
6,05
En Düşük
5,77
BIST En Aktif Hisseler11:54
|TURGG
|146,30
|55.345.708
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.983.483
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|886.956.721
|% 0,39
|
|TCELL
|17,20
|573.073.807
|% 2,08
|
|KOZAL
|118,60
|529.211.006
|% -0,34
|
|PETKM
|5,33
|486.812.794
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|454.473.990
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|886.956.721
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|454.473.990
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,76
|331.355.755
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|486.812.794
|% 1,33
|
|ODAS
|3,98
|281.567.936
|% 0,25
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4543
|7,4599
|% 1,18
|
|Euro
|9,0916
|9,0999
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,0218
|10,0721
|% 0,51
|
|Frank
|8,3542
|8,4045
|% 0,70
|
|Riyal
|1,9793
|1,9892
|% 1,02
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|3,61
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|-0,53
|
Seans Raporu
11:54
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12:06IZTAR
Yüzde 8.52 oranında artışla 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 290 adet işlem
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12:05VKING
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12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TCELL, KRDMD
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12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 05 artarak (% 0.37 ) 1, 388
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12:04
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