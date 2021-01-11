***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00143874Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00013438Bağımsız Denetim Ücreti15.782,5 % 0,00591188Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri270.476,78 % 0,10131643Fon Yönetim Ücreti2.677.436,17 % 1,00292626Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar110.754,79 % 0,04148703Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.702,04 % 0,02049054TOPLAM GİDERLER3.133.351,93 % 1,17370526DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ266.962.416 % 1,17370526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899594BIST