***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,00060028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00005607Bağımsız Denetim Ücreti29.371,38 % 0,00459034Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri534.315,94 % 0,08350615Fon Yönetim Ücreti3.236.728,02 % 0,50585555Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu283.364,36 % 0,04428591Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu87,41 % 0,00001366Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00020208Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler300.459,3 % 0,04695761TOPLAM GİDERLER4.389.819,06 % 0,68606764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ639.852.226 % 0,68606764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899595BIST