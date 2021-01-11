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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 11:52



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01345054
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
647,85 % 0,00226872
Bağımsız Denetim Ücreti
11.841,3 % 0,04146733
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.677,68 % 0,17746938
Fon Yönetim Ücreti
71.592,92 % 0,25071296
Hisse Senedi Komisyonu
4.844,95 % 0,01696665
Tahvil Bono Komisyonu
42,49 % 0,0001488
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.325,55 % 0,04316314
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
45,59 % 0,00015965
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.268,5 % 0,02895566
Türev Araçlar Komisyonu
10.319,6 % 0,03613845
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.489,93 % 0,04724071
TOPLAM GİDERLER
187.937,26 % 0,65814198
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.555.732 % 0,65814198



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899590


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YAPRK 88,55 17.568.474 % 10,00  
KONYA 1.324,40 43.438.999 % 10,00  
ISBIR 4.219,30 2.460.297 % 10,00  
ARTI 7,48 1.659.334 % 10,00  
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Riyal 1,9745 1,9844 % 0,77  
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13:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 0,99  
Altın Gr. 443 443 4,85  
Cumhuriyet 2.945 2.990 -23,00  
Tam 2.928 3.002 -21,64  
Yarım 1.415 1.452 -10,46  
Çeyrek 710 726 -5,23  
Gümüş.Ons 25,11 25,15 -0,18  
Gümüş Gr. 6,02 6,02 0,02  
B. Petrol 55,19 55,19 -0,80  
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