***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,01345054Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri647,85 % 0,00226872Bağımsız Denetim Ücreti11.841,3 % 0,04146733Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.677,68 % 0,17746938Fon Yönetim Ücreti71.592,92 % 0,25071296Hisse Senedi Komisyonu4.844,95 % 0,01696665Tahvil Bono Komisyonu42,49 % 0,0001488Gecelik Ters Repo Komisyonu12.325,55 % 0,04316314Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu45,59 % 0,00015965Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.268,5 % 0,02895566Türev Araçlar Komisyonu10.319,6 % 0,03613845Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.489,93 % 0,04724071TOPLAM GİDERLER187.937,26 % 0,65814198DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.555.732 % 0,65814198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899590BIST