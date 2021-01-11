***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,01345054
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
647,85 % 0,00226872
Bağımsız Denetim Ücreti
11.841,3 % 0,04146733
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.677,68 % 0,17746938
Fon Yönetim Ücreti
71.592,92 % 0,25071296
Hisse Senedi Komisyonu
4.844,95 % 0,01696665
Tahvil Bono Komisyonu
42,49 % 0,0001488
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.325,55 % 0,04316314
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
45,59 % 0,00015965
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.268,5 % 0,02895566
Türev Araçlar Komisyonu
10.319,6 % 0,03613845
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.489,93 % 0,04724071
TOPLAM GİDERLER
187.937,26 % 0,65814198
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
28.555.732 % 0,65814198
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899590
BIST
13:541.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,18
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:547,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0611
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:549,0511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:54442,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,95
|Açılış
|: 441,95
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:54
|FORMT
|5,39
|19.300.007
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.568.474
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.438.999
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|GRNYO
|3,93
|27.469.105
|% -9,86
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|KOZAL
|122,10
|2.094.018.541
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,55
|1.059.971.784
|% 0,39
|
|TCELL
|17,18
|728.753.616
|% 1,96
|
|KOZAA
|17,05
|658.652.594
|% 4,09
|
|SKBNK
|1,66
|632.216.047
|% 3,11
|
|EKGYO
|2,55
|1.059.971.784
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,66
|632.216.047
|% 3,11
|
|OZGYO
|2,69
|475.060.696
|% 5,91
|
|PETKM
|5,35
|595.124.744
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|192.734.356
|% 0,00
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4286
|7,4343
|% 0,83
|
|Euro
|9,0396
|9,0511
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0008
|10,0509
|% 0,30
|
|Frank
|8,3089
|8,3589
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9745
|1,9844
|% 0,77
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,99
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-21,64
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-10,46
|
|Çeyrek
|710
|726
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|