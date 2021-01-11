***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.520,83 % 0,00151342Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00007254Bağımsız Denetim Ücreti14.027,37 % 0,00602962Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri163.825,13 % 0,07041965Fon Yönetim Ücreti353.295,29 % 0,15186273Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu27.998,56 % 0,01203508Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar79.411,24 % 0,03413464Türev Araçlar Komisyonu128.284,55 % 0,05514266Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.505,92 % 0,02299933TOPLAM GİDERLER824.037,65 % 0,35420966DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ232.641.212 % 0,35420966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899920BIST