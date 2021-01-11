***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.670,44 % 0,01121786Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.210,33 % 0,03480609Fon Yönetim Ücreti310.721,73 % 0,29867188Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.717,22 % 0,00645672Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.287,57 % 0,00796618Türev Araçlar Komisyonu27.492,7 % 0,02642653Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.215,01 % 0,01270253TOPLAM GİDERLER414.315 % 0,39824778DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ104.034.478 % 0,39824778http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899921BIST