***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri457,86 % 0,0001399Bağımsız Denetim Ücreti13.853,44 % 0,00423293Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri224.747,84 % 0,06867191Fon Yönetim Ücreti441.264,08 % 0,13482865Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu23.500,45 % 0,00718058Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar875,24 % 0,00026743Türev Araçlar Komisyonu27.861,53 % 0,00851312Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.480,52 % 0,01970208TOPLAM GİDERLER797.040,96 % 0,24353661DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ327.277.678 % 0,24353661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899922BIST