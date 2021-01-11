***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,76 % 0,00052375Bağımsız Denetim Ücreti7.049,32 % 0,02187766Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.697,58 % 0,03940712Fon Yönetim Ücreti71.488,48 % 0,2218655Hisse Senedi Komisyonu116.395,6 % 0,36123538Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu797,79 % 0,00247595Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu274,26 % 0,00085117Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar192,22 % 0,00059656Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.532,11 % 0,041997TOPLAM GİDERLER222.596,12 % 0,69083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.221.539 % 0,69083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899924BIST