***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri4.106,4 % 0,02036696Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri358,75 % 0,00177933Bağımsız Denetim Ücreti15.466,26 % 0,0767097Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.319,26 % 0,21485526Fon Yönetim Ücreti46.706,89 % 0,23165726Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.664,32 % 0,01321452Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.257,29 % 0,02607516TOPLAM GİDERLER117.879,17 % 0,58465819DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.162.066 % 0,58465819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899925BIST