***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,07305348Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri457,86 % 0,00870845Bağımsız Denetim Ücreti14.201,3 % 0,27010711Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.763,35 % 0,28079724Fon Yönetim Ücreti10.436,54 % 0,1985018Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar921,9 % 0,01753443Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.098,15 % 0,02088669TOPLAM GİDERLER45.720 % 0,8695892DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.257.655 % 0,8695892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899926BIST