***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 14:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri - 2020 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00411851
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
457,86 % 0,00049095
Bağımsız Denetim Ücreti
14.201,3 % 0,01522774
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
90.330,72 % 0,09685961
Fon Yönetim Ücreti
246.660,78 % 0,26448884
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
921,9 % 0,00098853
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.696,59 % 0,00932516
TOPLAM GİDERLER
365.110,05 % 0,39149935
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.259.427 % 0,39149935
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899927
BIST
15:481.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
15:487,4491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0759
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
15:489,0658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0402
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
15:48441,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,21
|Açılış
|: 441,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler15:46
|FROTO
|148,50
|217.436.750
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|91.135.679
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.940.472
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.651.263
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.829.619
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|BRYAT
|470,00
|6.780.626
|% -9,62
|
|KOZAL
|122,40
|2.654.499.678
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,54
|1.306.959.530
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|953.665.312
|% 2,48
|
|TCELL
|17,07
|853.146.926
|% 1,31
|
|KOZAA
|17,22
|782.062.950
|% 5,13
|
|SKBNK
|1,65
|953.665.312
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,54
|1.306.959.530
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,68
|520.213.554
|% 5,51
|
|DOHOL
|3,39
|439.565.606
|% 0,00
|
|PETKM
|5,32
|679.279.828
|% 1,14
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4417
|7,4448
|% 0,97
|
|Euro
|9,0579
|9,0677
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,0007
|10,0508
|% 0,30
|
|Frank
|8,3248
|8,3750
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9774
|1,9873
|% 0,92
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-4,83
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.971
|-42,00
|
|Tam
|2.917
|2.991
|-32,74
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-15,83
|
|Çeyrek
|707
|723
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|