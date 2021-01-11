***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri - 2020 4. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri457,86 % 0,00080809Bağımsız Denetim Ücreti10.971,64 % 0,01936413Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.656,48 % 0,0611661Fon Yönetim Ücreti58.683,97 % 0,10357283Hisse Senedi Komisyonu64.224,82 % 0,11335201Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.615,49 % 0,00461614Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar653,8 % 0,00115391Türev Araçlar Komisyonu13.610,8 % 0,02402205Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.750,9 % 0,02073946TOPLAM GİDERLER197.625,76 % 0,34879471DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.659.620 % 0,34879471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899923BIST